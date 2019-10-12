شكرا لقرائتكم طارق حامد يرفض اغراءات وكلاء اللاعبين ويبحث عن حل أزمته مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر اتصالات مكثفة من وكلاء اللاعبين للاستفسارعن حقيقة أزمته مع الفريق الأبيض وماذا ينوى اللاعب خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل البحث عن عروض خارجية له.

ورفض طارق حامد الحديث عن تفاصيل أزمته بشأن مستحقاته المالية، مؤكدا أنه يحترم نادى الزمالك، قائلا: إن أى نادى فى العالم يحتوى على مشاكل وسيجلس مع مسئولى الفريق الأبيض فور عودته من معسكر المنتخب لحل الأزمة.

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وفى ذات السياق أكد وكلاء اللاعبين لطارق حامد أنه لاعب كبير ومعظم الأندية الكبيرة تتمنى التعاقد معه وعلى رأسهم الأهلى ليرد طارق حامد بأنه لا يفكر فى الرحيل عن الأبيض ولكنه يبحث عن حل الأزمة.

وفاجأ طارق حامد جماهير نادى الزمالك عبر "الأستورى" الخاص به على "إنستجرام" برسالة غامضة، خلال تواجده فى معسكر الفراعنة الحالى، استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية والتى جاء نصها: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من احبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".