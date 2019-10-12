شكرا لقرائتكم تطور جديد فى أزمة جنش مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك إلى مقر النادى غدا الأحد لوضع النقاط على الحروف بشأن الوعود التى حصل عليها من مسئولى الفريق الأبيض بما يخص مستحقاته المالية.

ومن المقرر أن تشهد جلسة "جنش" مع المسئولين بالفريق الأبيض كافة الأمور الخاصة بالتفاصيل المالية بشأن تعديل عقده.

وقال جنش فى تصريحات صحفية إنه من المنتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية لنادي الزمالك، في فترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفقا للبرنامج التأهيلي الذي ينفذه في الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن الساعات الماضية، شهدت أزمة كبري لجنش داخل الزمالك بعد مطالبته بمستحقاته المالية عبر إنستجرام ليرد عليه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وتتفاقم الخلافات بينهما ليقوم رئيس الزمالك بعرض الحارس للبيع قبل أن يعتذر الأخير فى جلسة جمعت الطرفين بمقر النادى بعد حصوله على كافة الوعود الخاصة بتعديل عقده.