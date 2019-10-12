شكرا لقرائتكم خيمينيز: نادم على قرار ارتداء قميص اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى التشيلي لويس خيمينيز، أسفه وندمه على قرار ارتداء قميص نادي اتحاد جدة، بعدما تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتم توقيع مخالصة بين النادي واللاعب مؤخرا.

وقررت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي في سبتمبر الماضي، إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز، بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب المستوى السيئ الذي ظهر به اللاعب التشيلي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في تصريحات لصحيفة "latercera" التشيلية، يوم السبت: في فترة الانتقالات السابقة، كان اتحاد جدة خيارا جيدا بالنسبة لي، لأنه فريق جيد ويمكنه تحقيق الألقاب، لكنها كانت تجربة معقدة، شهدت لحظات لأول مرة تحدث لي، ولا يمكنني التحدث عن ذلك، لكنه كان وقتا عصبيا وأنا نادم على قرار انتقالي للاتحاد.

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تصريحات اللاعب على موقع الصحيفة التشيلية

وأردف: لم أفكر مرتين في عرض الاتحاد، لأن العمل مع المدرب سييرا كان حلما بالنسبة لي وأمرا مذهلا.

وجاء تعاقد اتحاد جدة مع اللاعب التشيلي، وصاحب الجنسية الفلسطينية، بناء على رغبة مواطنه لويس سييرا، مدرب الفريق.

ووضع خيمينيز المدرب سييرا ضمن أبرز المدربين الذين عمل معهم إلى جانب مورينيو وتشيزَاري برانديلي وروبرتو مانشيني.