شكرا لقرائتكم الشباب رداً على إدارة النصر: بيانكم "هزلي" وكاذب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف نادي الشباب البيان الصحافي الذي أصدره النصر في وقت سابق بالهزلي، بعدما اتهم لاعبي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبي النصر في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورد الشباب في بيان أصدره، يوم السبت، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" على النصر، قائلا: أطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر، هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم، فما تحدثتهم عنه لم يتم حدوثه في المباراة إطلاقا، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وإفتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي.

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وأضاف النادي: لو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان "تصدير الأزمة" وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم "أمرابط والغنام وحمدالله".

وأشاد الشباب بالروح الرياضية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي الفريق الأول، خاصة محمد سالم، وطلب من لاعبيه أن يلعبوا أي لقاء قادم أمام النصر بقوة وروح وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون.

واختتم الشباب بيانه، قائلا: نؤكد للأخوة في إدارة نادي النصر أن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليهم إبعاد نادي الشباب في أي أزمة تخصهم وعدم إقحام النادي ومنسوبيه بمشاكلهم، وحلها بعيدا عنا.