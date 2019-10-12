بايلز تعادل الرقم القياسي لميداليات بطولة العالم في الجمباز









اسماء السيد - عادلت بطلة الجمباز الاميركية سيمون بايلز عدد الميداليات المحرزة في بطولة العالم، بتتويجها السبت في مسابقة الوثب في مدينة شتوتغارت الالمانية، قبل تسعة اشهر من الالعاب الاولمبية في طوكيو.

وباحرازها الميدالية الثالثة والعشرين في مسيرتها، عادلت بايلز (22 عاما و142 سنتم) الرقم القياسي للاسطورة البيلاروسي فيتالي شيربو في تسعينيات القرن الماضي.

وسيكون بمقدور بايلز، التي رفعت رصيدها الى 17 ذهبية (رقم قياسي)، تحطيم رقم شيربو سريعا عندما تخوض في وقت لاحق السبت نهائي العارضتين غير المتماثلتين، ثم العارضة والمسابقة الارضية الاحد.

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وكانت بايلز اصبحت الخميس اول لاعبة تحرز ذهبية المسابقة العامة خمس مرات في بطولة العالم. وحده الياباني كوهي أوتشيمورا أحرز 6 ذهبيات عالمية لدى الرجال.

وأمضت بايلز، حاملة اربع ذهبيات اولمبية، أولى سنوات طفولتها في الرعاية البديلة بسبب معاناة والدتها من تعاطي المخدرات قبل أن تتبناها جدتها (والدة امها).

وفي أغسطس/الماضي، أعلنت شرطة كليفلاند في ولاية اوهايو القاء القبض على شقيقها واتهامه في قضية اطلاق النار الذي حصل ليلة رأس السنة الفائتة ما أدى الى وفاة ثلاثة اشخاص.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، كشفت بايلز أنها كانت إحدى ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق لفريق الجمباز الاميركي الاولمبي والذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات الفتيات والنساء على مدى 20 عامًا.