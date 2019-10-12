شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السلام يستضيف مباراة الزمالك وجينيراسيون بدورى الأبطال.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر اتحاد الكرة نادى الزمالك رسميًا بخوض مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك رفض خوض مباراته أمام الفريق السنغالى على استاد السلام، وطلب نقل اللقاء إلى استاد القاهرة أول بتروسبورت، إلا أن الأمر تعذر ليتم إخطار المسئولين بالقلعة البيضاء بإقامة المباراة على ملعب السلام، وسط حضور 5000 مشجع.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الفريقين وتمسك الفريق السنغالي بعدم تعديل موعد وملعب المباراة، كما منح الكاف الزمالك مهلة أقصاها اليوم السبت لتحديد ملعب إعادة اللقاء.