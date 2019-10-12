شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد يفوز على الحمام وديًا استعدادا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاتحاد السكندرى بقياده طلعت يوسف الفوزعلى فريق الحمام بهدفين مقابل هدف فى المباراة الوديه التى جمعتهما مساء اليوم، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى. أحرز اهداف زعيم الثغر كل من بناهينى و محمد راشد بينما جاء هدف فريق الحمام الوحيد عن طريق محمد شعبان . ومنح طلعت يوسف اللاعبين راحه سلبيه غدًا الاحد على ان يعود الجميع للتدريبات الجماعيه الاثنين فى السابعه مساء. ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيرة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم 18 من الشهر الجارى على ملعب الاسكندرية .

مباراة الاتحاد والحمام الودية (8)

مباراة الاتحاد والحمام الودية (1) Advertisements

مباراة الاتحاد والحمام الودية (2)

مباراة الاتحاد والحمام الودية (3)

مباراة الاتحاد والحمام الودية (4)

مباراة الاتحاد والحمام الودية (5)

مباراة الاتحاد والحمام الودية (6)

مباراة الاتحاد والحمام الودية (7)



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الاتحاد يفوز على الحمام وديًا استعدادا لدجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.