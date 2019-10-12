شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وخسارة الأهلى فى سابع جولات دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت على مدار اليوم السبت منافسات الجولة السابعة من دورى المرتبط لكرة اليد مواليد 2002 و التى تم تقديمها لتقام اليوم بدلا من الجمعة المقبلة .

Advertisements

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من، البنك الأهلى على الأهلى 29 /25 و طلائع الجيش على الفيوم 35 /38 و 6 أكتوبر على سبورتنج 17 /15 و هليوبوليس على الزهور 30 /27 و الأوليمبى على الجزيرة 30 /29 و الزمالك على جزيرة الورد 31 /17 و الطيران على سموحة 27 /25 , بينما تعادل الحوار مع حدائق الأهرام 28 /28 .

فيما تقام الجولة الثامنة على صعيد المحترفين المرتبط يوم 31 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كلا من ، الزمالك مع الحوار وجزيرة الورد مع محافظة الفيوم و حدائق الأهرام مع الزهور و الجزيرة مع طلائع الجيش و سموحة مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع الطيران وسبورتنج مع المعادى و6 أكتوبر مع الأهلى .