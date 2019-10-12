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فوز الزمالك وخسارة الأهلى فى سابع جولات دورى مرتبط كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أقيمت  على مدار اليوم السبت منافسات الجولة السابعة من دورى المرتبط لكرة اليد مواليد 2002 و التى تم تقديمها لتقام اليوم بدلا من الجمعة المقبلة .

 

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وشهدت هذه الجولة فوز كلا من، البنك الأهلى على الأهلى  29 /25 و طلائع الجيش على الفيوم  35 /38 و 6 أكتوبر على سبورتنج 17 /15 و هليوبوليس على الزهور 30 /27 و الأوليمبى على الجزيرة  30 /29 و الزمالك على جزيرة الورد  31 /17  و الطيران على سموحة  27 /25 ,  بينما تعادل الحوار مع حدائق الأهرام  28 /28 .

 

فيما تقام الجولة الثامنة على صعيد المحترفين المرتبط  يوم 31  أكتوبر الجارى بمواجهات بين كلا من ، الزمالك مع الحوار وجزيرة الورد مع محافظة الفيوم و حدائق الأهرام مع الزهور و الجزيرة مع طلائع الجيش و سموحة مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع الطيران وسبورتنج مع المعادى و6 أكتوبر مع الأهلى .

 

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