سوبر كورة يكشف كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي انضمام حسين الشحات نجم الفريق الأحمر إلى منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية الحالية، في عقد جلسة مع اللاعب، وإسداء بعض النصائح الخاصة للاعب.
ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد بتسوانا بعد غد الاثنين ضمن التحضير لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، في أول مهمة لحسام البدري على رأس القيادة الفنية للفراعنة.
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