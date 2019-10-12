شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يخسر وديا أمام المصري القاهري 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
خسر المنتخب الوطني للكرة النسائية مباراته الودية امام المصري القاهري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مقر اقامة معسكر المنتخب .
وقال حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية ان التجربة كان لابد منها لصعوبة الاتفاق في الوقت الحالي مع احد المنتخبات واضطر للعب امام احد الاندية ولا تعنيه النتيجة بقدر النجاح في خلق الانسجام والتفاهم بين اللاعبات المختارات.
حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة النسائية علي متابعة المباراة بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد واكد الجميع علي ان التجربة جاءت مفيدة وافرزت عناصر جيدة ستكون نواة لاعداد وتشكيل منتخب وطني قوي
يذكر أن حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني اقام ثلاثة تجمعات علي مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع واستطاع رؤية اكثر من مائتي لاعبة وتم الاتفاق علي اختيار 23 لاعبة و5 حراس مرمى يدخلن معسكرآ مغلقا لمدة أسبوع في بداية الشهر المقبل وسيتم تصفيتهم الي 23 لاعبة.
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