شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتوجه بالكامل لعزاء والد ابراهيم عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص فريق الانتاج الحربي بقيادة اللواء أشرف عامر رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفني واللاعبين علي التوجه للقليوبية لتقديم واجب العزاء لابراهيم عبد الخالق لاعب الفريق في وفاة والده .

وتوفي والد ابراهيم عبد الخالق صباح اليوم بعد صراع مع المرض

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واستأنف اليوم السبت فريق الانتاج الحربى تدريباته استعداداً لمواجهة انبى عقب الراحة السلبية التى منحها مختار مختار المدير الفنى للفريق للاعبين عقب ودية القناة مساء الخميس . الذي فازبها الإنتاج الحربى على القناة، بهدفين دون رد، سجلهما كريم لالا وهشام شحاته، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الخميس على ستاد المصانع الحربية استعداداً لمباريات الدوري الممتاز

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة انبى المقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري.