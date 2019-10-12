شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم بطل الكونغو 27 / 20 و يتأهل لنهائى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره جى اس كى الكونغولى بنتيجة 27 /20 فى إطار نصف نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر ، ليتأهل إلى النهائى ويسعى الفريق السكندرى إلى تحقيق اللقب فى ظل الإمكانيات القوية التى يتمتع بها لاعبيه.

وينتظر سبورتنج الفائز من مباراة الزمالك وانتركلوب الانجولى لملاقاته فى النهائى غدا الأحد.

وتأهل سبورتنج إلى نصف النهائى بالفوز على فاب الكاميرونى، بينما تأهل الزمالك بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية.

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ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .



بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.

يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .