شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى فى ميت عقبة، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها.

وانتظم بوطيب فى تدريبات الفريق الأبيض، عقب عودتة مساء أول أمس الخميس من فرنسا عقب انتهاء إجازته مع أسرته، وهي الإجازة التي حصل عليها من قبل ميتشو المدير الفني للفريق.

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ويشارك بوطيب في التدريبات بجاهزية وبشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة، وصعد ميتشو 11 لاعب من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.

ويغياب عن الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.