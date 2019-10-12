شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أسباب غضب طارق حامد بعد تويتة "زمن السكوت انتهي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر طارق حامد لاعب وسط الزمالك أزمة جديدة قبل مباراة القمة التي يستعد فيها فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري والمحدد لها يوم السبت المقبل.

وكان طارق حامد قد كتب رسالة غامضة، خلال تواجده فى معسكر الفراعنة الحالى، استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، قائلا: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من احبهم ويحبوننى، ولاكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

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