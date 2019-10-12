10 آلاف مشجع لودية مصر وبوتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن اتحاد الكرة المصري، حضور 10 ألاف مشجع في استاد برج العرب بالأسكندرية، والذي تقام عليه مباراة منتخب مصر الودية أمام بوتسوانا.
ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن الاجتماع الأمني للمباراة أسفر عن العدد المذكور للحضور.
وأوضح بيان اتحاد الكرة، أنه سيتم تخصيص 8 ألاف تذكرة للدرجة الموهدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، بالإضافة إلى 70 فرد في المقصورة الرئيسية.
ومن المقرر أن تطرح تذاكر المباراة في استاد الأسكندرية بداية من غدًا، الأحد، قبل عدة ساعات من إقامة المواجهة.
وتقرر إقامة مباراة المنتخب الأولمبي المصري الودية أمام جنوب أفريقيا في استاد القاهرة، بدون حضور جماهيري.
الجدير بالذكر أن مصر ستلتقي مع بوتسوانا وديًا في برج العرب، خلال اللقاء الأول الذي يشهد تواجد الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدري.
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