سبورتنج يتأهل لنهائي أفريقيا للأندية لليد وينتظر الفائز من الزمالك وانتر كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام
تأهل فريق سبورتنج السكندري إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه.
وتأهل سبورتنج بعد تغلبه على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 27-20. في المباراة التي أقيمت بينهما في نصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة حاليا في الرأس الأخضر.
وإنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سبورتنج السكندري بنتيجة 13-10.
وسيلتقي سبورتنج السكندري في نهائي البطولة مع الفائز من المباراة الثانية التي ستقام مساء اليوم وتجمع بين الزمالك وإنتر كلوب الانجولي.
وتصدر سبورتنج المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها خلال المجموعات.
ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد.
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