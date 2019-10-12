سبورتنج يتأهل لنهائي أفريقيا للأندية لليد وينتظر الفائز من الزمالك وانتر كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل فريق سبورتنج السكندري إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل سبورتنج بعد تغلبه على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 27-20. في المباراة التي أقيمت بينهما في نصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة حاليا في الرأس الأخضر.

وإنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سبورتنج السكندري بنتيجة 13-10.

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وسيلتقي سبورتنج السكندري في نهائي البطولة مع الفائز من المباراة الثانية التي ستقام مساء اليوم وتجمع بين الزمالك وإنتر كلوب الانجولي.

وتصدر سبورتنج المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها خلال المجموعات.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد.