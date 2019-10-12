جنش يوضح لمصراوي تفاصيل جلسته المقبلة مع مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تحدث محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، عن تفاصيل جلسته المقبلة مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال جنش في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الجلسة المقبلة ستكون لمناقشة تفاصيل تعديل عقده في الفترة المقبلة.

وأضاف حارس الزمالك، أنه اتفق مع منصور على عقد جلسة غدًا، الأحد، لحسم الأمر والاتفاق على كافة التفاصيل.

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واوضح، أنه سيذهب إلى نادي الزمالك غدًا، الأحد، لعقد جلسة مع رئيس النادي، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتعديل عقده.

وأتم تصريحاته: الجلسة الماضية كانت منذ أسبوع، واتفقنا على عقد جلسة يوم الأحد لحسن الأمر، ومناقشة كل التفاصيل".

يذكر أن جنش كان قد تعرض للإصابة في وتر أكيليس، إلا أنه من المقرر أن يعود للمشاركة في تدريبات الزمالك خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.