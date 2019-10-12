"طفح الكيل".. رسالة غامضة من طارق حامد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجه طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك والمنتخب المصري، رسالة عبر حسابه الشخصي "انستجرام" دون تحديد المقصود.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصي "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل أحبهم ويحبوني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وحاول "الخليج 365" التواصل مع طارق حامد للاستفسار عن ما كُتب عبر حسابه الشخصي، لكن اللاعب لم يرد.

ويتواجد طارق حامد حاليًا مع المنتخب المصري من أجل خوض لقاء ودي أمام منتخب بتسوانا يوم الإثنين المقبل.

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ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي وديًا يوم السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك سبع نقاط في رصيده متساويًا مع بيراميدز والمقاولون العرب وبفارق نقطيتن عن الأهلي متصدر المسابقة بعد ثلاث جولات.

ولم يشارك طارق حامد في اللقاء الأخير مع الزمالك أمام نادي مصر نظرًا لإيقافه حيث طرد في مباراة مصر المقاصة والتي جاءت ضمن الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري.