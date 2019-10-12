عبدالعزيز عبدالشافي يعدد مزايا عبدالله السعيد.. ويوضح رأيه في فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"، المستشار الفني لبيراميدز، أن الفريق يمتلك عناصر مميزة وتتمتع بخبرة كبيرة، معددًا إمكانيات عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الذي انضم إلى قائمة منتخب مصر مع المدرب حسام البدري.

وقال عبدالشافي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "تايم لايف" عبر قناة "تايم سبورتس": "نوعية اللاعبين مثل عبدالله السعيد، كلما كبر كلما ازادات جوانب ونقصت جوانب أخرى، تراجع مستواه البدني لكن زادت إرادته وخبرته".

وأضاف: "عبدالله يستثمر تلك الخبرة الكبيرة بلعب السهل الممتنع كلاعب محوري في مركز صانع الألعاب، يلعب بعقله ويتمتع بثقة كبيرة ويستطيع الربط بين الخطوط عرضًا وطولًا، إنه من اللاعبين النادرة التي تطبق هذا الأمر".

وأكمل: "عبدالله السعيد يستطيع أيضا تسجيل الأهداف رغم أنه ليس مهاجمًا، واقترب اللاعب من دخول نادي المئة إذ يفصله ستة أهداف فقط رغم كونه لاعب وسط، كما يتميز اللاعب بتنفيذ الكرات الثابتة وركلات الجزاء بنجاح".

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وأوضح: "السعيد مثل أحمد فتحي، من اللاعبين الذين يفرزون إرادة وخبرات تنعكس على بقية زملائهم في منتخب مصر".

وانتقل عبدالشافي للحديث عن مصير البوركيني إريك تراوري مع بيراميدز خلال الفترة المقبل قائلا: "مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله، لكن من الوارد حدوث أي شيء في كرة القدم، إنه لاعب مميز ويستطيع اللعب بأكثر من مركز".

وتحدث مدرب الأهلي السابق عن رينيه فايلر المدير الفني للأحمر قائلا: "اعترض الجميع على فايلر قبل التعاقد معه، لكن الأهلي (مايتخافش عليه)، النادي الأهلي منظومة لا يعتمد على وجود شخص، بدءً من مجلس الإدارة إلى الجهاز والفني واللاعبين، هذا سر نجاح الأهلي منذ تأسيسه".

وأتم قائلا: "توقعت أن فايلر شخصية متوازنة ويتعامل بشكل جيد مع اللاعبين، لديه قائمة مميزة وخاض بداية جيدة، ليست فقط على مستوى النتائج بل الأداء أيضًا، ونتمنى تتويج الفريق بالبطولة الأنسب وهي دوري أبطال إفريقيا".