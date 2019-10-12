سيدات السعودية للريشة الطائرة يواصلن الاستعداد لخوض بطولة مصر الدولية.

يواصل المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات استعداداتة القوية داخل معسكره التدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة مصر الدولية و المستمر حتى منتصف شهر أكتوبر.
هذا و تقام تدريبات المعسكر بالصالات الرياضية لمعهد إعداد القادة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة لاعبات منتخب السيدات رنا ابو حربش و شذى المطيري و اللاعبتانشهد المحيشير و عزيزة نظمي ، كما تستعد الحكم السعودي هتون السدحان للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة التي ستستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٠ أكتوبر الجاري.
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