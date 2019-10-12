طائرة سموحه تحت ١٧سنة تفوز على أسكندرية للبترول ٠/٣

فاز فريق شباب سموحه للكرة الطائرة تحت ١٧ سنة على اسكندرية البترول 3/0فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأخير بالمكس ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية .
يضم فريق سموحه كلا من : عمر علاء ، عمر حسام، سيف أيمن ، آدم أيمن ، عمر أحمد ، يوسف مدحت ، يوسف حلمى ، عمر عيد ، خالد مرجان ، عبد الله ممدوح ، يوسف هشام ، محمد وليد ، محمود سامى ، ابراهيم الجندى ، عمر برعى ، ياسين عمرو ، على عفيفى وتم تصعيد سيف عثمان من فريق ١٥ سنة .
يتكون الجهاز الفني من محمود عامر مدير فنى ، مصطفى العشماوى إدارى الفريق ، وليد عبدالمنعم لياقة بدنية ، باسم بكر مخطط الأحمال .
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