طائرة سموحه تحت ١٧سنة تفوز على أسكندرية للبترول ٠/٣

فاز فريق شباب سموحه للكرة الطائرة تحت ١٧ سنة على اسكندرية البترول 3/0فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأخير بالمكس ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية .

يضم فريق سموحه كلا من : عمر علاء ، عمر حسام

، سيف أيمن ، آدم أيمن ، عمر أحمد ، يوسف مدحت ، يوسف حلمى ، عمر عيد ، خالد مرجان ، عبد الله ممدوح ، يوسف هشام ، محمد وليد ، محمود سامى ، ابراهيم الجندى ، عمر برعى ، ياسين عمرو ، على عفيفى وتم تصعيد سيف عثمان من فريق ١٥ سنة .

يتكون الجهاز الفني من محمود عامر مدير فنى ، مصطفى العشماوى إدارى الفريق ، وليد عبدالمنعم لياقة بدنية ، باسم بكر مخطط الأحمال .