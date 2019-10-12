اخبار الرياضه

طنطا يهزم الماليه بهدفين وديا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاز فريق الكره الأول بنادى طنطا بقيادة أيمن المزين على مالية كفر الزيات فى المباراه الوديه التى جمعت بينهما وانتهت منذ قليل بهدفين دون رد.

سجل الهدفين كل من ميدو جمال والحسن ضيوف فى الشوط الأول.

واكد ايمن المزين أن هذه المباراه كانت محدده للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الحرس، واطمان الجهاز الفني  عليهم تماما وسيتم الدفع بمعظمهم

Advertisements
فى المباريات إذا ماوضعنا فى الحسبان أنهم عناصر مميزه يحتاجهم الفريق بشده فى ظل موسم صعب وطويل.

وأكد المزين على ان باقى اللاعبين سيتم مشاركاتهم فى مباراة الغد أمام دمنهور.

وعن مشكلة لاعبيه محمد ماجد اونوش وجون افيرى فقال يجب ان نطمئن جماهيرنا أنها فى طريقهما للحل فى

القريب العاجل وأن إدارة النادى تقوم بجهد كبير فى سبيل إنهاء هذا الموضوع مع كل من المسؤولين في الإتحاد الاردنى لكرة القدم وناديا  الفيصلى والإنتاج الحربى بخصوص اونوش ومع الاتحاد الإيفواري والنادى الذى كان جون افيرى يلعب له.

مثل طنطا فى لقاء اليوم كل من ، محمد فتحى ومحمد العشرى وحسام محمد وباسم عبد العزيز واحمد فوزى ومحمود كابونجا وماريو بيرناردو ووليد عادل والحسن ضيوف وميدو جمال واحمد قطاوى ومحمد ماجد اونوش وهشام شعبان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يهزم الماليه بهدفين وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا