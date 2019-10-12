طنطا يهزم الماليه بهدفين وديا

فاز فريق الكره الأول بنادى طنطا بقيادة أيمن المزين على مالية كفر الزيات فى المباراه الوديه التى جمعت بينهما وانتهت منذ قليل بهدفين دون رد.
سجل الهدفين كل من ميدو جمال والحسن ضيوف فى الشوط الأول.
واكد ايمن المزين أن هذه المباراه كانت محدده للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الحرس، واطمان الجهاز الفني عليهم تماما وسيتم الدفع بمعظمهم
وأكد المزين على ان باقى اللاعبين سيتم مشاركاتهم فى مباراة الغد أمام دمنهور.
وعن مشكلة لاعبيه محمد ماجد اونوش وجون افيرى فقال يجب ان نطمئن جماهيرنا أنها فى طريقهما للحل فىالقريب العاجل وأن إدارة النادى تقوم بجهد كبير فى سبيل إنهاء هذا الموضوع مع كل من المسؤولين في الإتحاد الاردنى لكرة القدم وناديا الفيصلى والإنتاج الحربى بخصوص اونوش ومع الاتحاد الإيفواري والنادى الذى كان جون افيرى يلعب له.
مثل طنطا فى لقاء اليوم كل من ، محمد فتحى ومحمد العشرى وحسام محمد وباسم عبد العزيز واحمد فوزى ومحمود كابونجا وماريو بيرناردو ووليد عادل والحسن ضيوف وميدو جمال واحمد قطاوى ومحمد ماجد اونوش وهشام شعبان.
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