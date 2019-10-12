تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك

حرص دراجون مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخصيص فقرة تكتكية للحراس على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.
واعتمدت هذه الفقرة على تدريب الحراس على المشاركة كلاعب مع المدافعين والتمرير والتسلم بين الحارس وبين المدافعين، وبدء الكرة من خلاله لزملائهوبدء الهجمة.
ويشارك في التدريبات ثنائي الحراس محمد أبوجبل، والحارس الناشئ محمد شريف مواليد ٢٠٠٠ والذي تم تصعيده للفريق في ظل انضمام محمد عواد للمنتخب الأول، ومحمد صبحي للمنتخب الأولمبي.
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