الاتحاد السكندري يهزم الحمام ضمن الاستعداد لمواجهة وادي دجلة

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره الحمام المطروحي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد السكندري . سجل هدفي الاتحاد السكندري بناهيني وراشد. ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لملاقاة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 17 من الشهر الجارى على ملعب الأسكندرية . والمقرر إقامتها يوم 17 من الشهر الجارى على ملعب الأسكندرية . وكان الاتحاد قد اكتسح نظيره مصر السلوم بنتيجة 5 / 1 بالمباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس.

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