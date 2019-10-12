منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يفوز وديا على المصري القاهري

حقق منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة الفوز علي الفريق الاول للنادي المصري القاهري بهدفين لهدف في اولي تجاربه الودية و التي جرت بينهما علي في ختام المعسكر الثالث للمنتخب الوطني.

وقدم حفيدات الفراعنة اداء جيد وحرص حسين عبد اللطيف المدير الفني علي تجربة اكثر من لاعبة علي مدار شوطي اللقاء.

وشهد الشوط الاول تفوق المنتخب الوطني وتمكنت نادين غازي من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 28 من تمريرة عرضية رائعة من دانا ندي تمر من الدفاع وتقابلها نادين بتسديدة في المرمي.

وأهدر المنتخب الوطني اكثر من فرصة ابرزها في الدقيقة 38 عندما نفذت دانا ندي ركلة ثابته من الجهة اليمنى قابلتها نادين بضربة راس تمر الكرة

بجوار المقص الايسر.

وفي الدقيقة 42 اخترقت نادين دفاعات المصري القاهري بمراوغة اكثر من ندافع ومررت الكرة لليلي شريف قابلتها بتسديدة فوق العارضة.

وفي الشوط الثاني حاول المصري تسجيل هدف التعادل حيث ضغط علي دفاعات المنتخب الوطني ونجح الدفاع في افساد الهجمات وتمكنت ليلي شريف من تسجيل الهدف الثاني من مهارة فردية عالية في الغطدقيفة 18 حيث قدمت فاصل من المراوغة لدفاعات المصري وسددت الكرة في الزاوية اليمني لمرمي المصري.

وقبل نهاية اللقاء احرزت هالة المحمدي هدف المصري من ركلة حرة مباشرة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة هيثم عثمان حكم ساحة وأحمد

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السيد مساعد أول وكريم احمد حسين مساعد ثاني.

من جانبه ابدي حسين عبداللطيف رضاه عن المستوي الفني الذي ظهر به الفريق وقال انه تم تنفيذ التعليمات بشكل جيد باللعب علي الاطراف واستغلال قدرات نادين غازي وليلي شريف واختراقات ندي من العمق مشيرا انه وقف علي مستوي اكثر من لاعبة وان الفترة المقبلة ستشهد تحسن اكثر في الاداء مع بداية الدوري والمعسكرات المغلقة كما أنه وضع يده علي احتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية انها سعيدة بالمستوى وان مجهودات الجهاز الفني في العمل ظهرت بشكل كبير وان الفريق ادي اداء جيد وقوي

وقالت انها حريصة علي اقامة تجمع كل اسبوع لمدة يومين لمتابعة اللاعبات بشكل لا يتعارض مع الدوري.

واضافت انها تسعي لاقامة مباراتين وديتين مع منتخبي الامارات والاردن في شهر ديسمبر القادم لتوفير الاحتكاك الدولي.