سبورتينج يتأهل لنهائي إفريقيا لكرة اليد

تأهل فريق سبورتينج لكرة اليد إلى نهائي إفريقيا للأندية الأبطال بعد تغلبه مساء اليوم على نظيره جي إس كي كينشاسا الكونعولي بنتيجة 27 - 20، وذلك في البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر. 27 - 20، وذلك في البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر. وفي السياق ذاته يلتقي الزمالك بنظيره إنتر كلوب الأنجولي بنصف نهائي إفريقيا، وفي حالة فوز القلعة البيضاء سيكون النهائي بين فريقين مصريين. إنتر كلوب الأنجولي بنصف نهائي إفريقيا، وفي حالة فوز القلعة البيضاء سيكون النهائي بين فريقين مصريين. جدير بالذكر أن فريق الزمالك هو حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال عن النسخة الماضية.

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