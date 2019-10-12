انتظام محمد عبدالغني في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. بملعب النادي. جاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي الذي كان يؤديه الفترة الأخيرة تحت قيادة الجهاز الطبي، لتجهيزه بشكل كامل. كان يؤديه الفترة الأخيرة تحت قيادة الجهاز الطبي، لتجهيزه بشكل كامل. ويؤدي اللاعب التدريبات بشكل طبيعي وقوي برفقة زملائه، استعدادا للمواجهات القادمة.

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