انتظام محمد عبدالغني في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليابملعب النادي.
جاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي الذيكان يؤديه الفترة الأخيرة تحت قيادة الجهاز الطبي، لتجهيزه بشكل كامل.
ويؤدي اللاعب التدريبات بشكل طبيعي وقوي برفقة زملائه، استعدادا للمواجهات القادمة.
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