سموحة يحقق مراكز متقدمة فى كأس مصر للباليه المائي

حقق فريق سموحة للسباحة التوقيعية "الباليه المائي" تحت ١٠ سنوات المركز الرابع كومبو والمركز السادس تريو، ضمن منافسات بطولة كأس مصر التى تقام منافساتها بمجمع السباحة الأوليمبى بنادى سموحة بمشاركة عشرة أندية. مصر التى تقام منافساتها بمجمع السباحة الأوليمبى بنادى سموحة بمشاركة عشرة أندية. وحصد فريق تحت ٨ سنوات تريو المركز الرابع والخامس والسادس. جدير بالذكر أن رياضة السباحة التوقيعية "الباليه المائى" حديثة النشأة في نادى سموحة حيث لم تتخط عامها بالنادى .

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