تدريبات بدنية في الجيم للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو على تخصيص فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدئها بجيمانيزيوم النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية،

وذلك تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.

حيث يهدف الجهاز الفني لرفع المعدل البدني للاعبين، والوصول بهم إلى أعلى

معدل من حيث الجاهزية استعدادا للفترة المقبلة.

كما أدى اللاعبون فقرة تأهيلية في بداية المران، وهي عبارة عن سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تأهيل بالكرة.

وحرص ميتشو على الإشراف بنفسه على كل هذه الفقرات.