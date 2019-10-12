حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو على تخصيص فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدئها بجيمانيزيوم النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية،وذلك تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.
حيث يهدف الجهاز الفني لرفع المعدل البدني للاعبين، والوصول بهم إلى أعلىمعدل من حيث الجاهزية استعدادا للفترة المقبلة.
كما أدى اللاعبون فقرة تأهيلية في بداية المران، وهي عبارة عن سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تأهيل بالكرة.
وحرص ميتشو على الإشراف بنفسه على كل هذه الفقرات.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات بدنية في الجيم للاعبي الزمالك قبل مران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.