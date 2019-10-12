عمر خريبين ينجو من غياب طويل وهذا موعد عودته

نجا هداف نادي الهلال السعودي “عمر خريبين” من غياب طويل عن الملاعب بسبب إصابة الكاحل التي ألمت به في مباراة سوريا وجزر المالديف في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأسي العالم وأسيا نهاية الأسبوع الماضي.

الفحوصات الطبية التي خضع لها الهداف الثاني لنادي الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 4 أهداف، أكدت أنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، وربما أقل على حسب سرعة تجاوبه مع العلاج الطبيعي.

وأصيب خريبين مطلع الشوط الثاني من المباراة في كاحل قدمه اليمنى، واعتقد الأطباء في باديء الأمر أنه قد يغيب لمدة شهرين، وهو نفس الشعور الذي وصل للجمهور بسبب ردة فعل خريبين لحظة خروجه من الملعب.

ومن المقرر غياب خريبين عن مباريات “ضمك والنصر والفتح” في الجولات القادمة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري محمد بن سلمان للمحترفين).

ولحسن حظ الهلال تمكن الفريق من الفوز على السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 4/1 في ملعب السد ووضع قدمًا في النهائي، بالتالي قد يوفر مجهودات مهاجمه الفرنسي “جوميس” بإراحته في مباراة العودة من أجل المعترك المحلي.