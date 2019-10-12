مرتضى منصور يُنادي بنقل مقر الكاف خارج مصر!

يعتقد رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” أن إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب تُسيطر على أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مطالبًا بنقل مقر الاتحاد إلى خارج مصر.

وعبر مرتضى منصور عن غضبه الشديد من تجاهل الكاف لدعوة أساطير نادي الزمالك لحضور مراسم سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وقرعة المرحلة الثانية من دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وخص بالذكر حازم إمام الممنوع من دخول نادي الزمالك في عهد مرتضى منصور!.

وقال مرتضى منصور في حديثه لبرنامج الزمالك اليوم “هذا ليس الاتحاد الأفريقي، هذا اتحاد الأهلي، أين أساطير الزمالك حازم إمام وأيمن يونس من قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟”.

وشارك ثنائي وسط الأهلي السابق “محمد شوقي وأحمد حسن” في سحب القرعة يوم الاربعاء الماضي، علمًا بأن حازم إمام سبق له المشاركة في قرعة الكونفدرالية عام 2018 بفندق ريتز كارلتون.

وأضاف مرتضى منصور في حديثه مع قناة الحدث اليوم “الاتحاد الأفريقي يذل مصر بالمقر، لتنقلوا المقر خارج مصر”.

واعترض مرتضى منصور على تواجد رئيس الأهلي “محمود الخطيب” في لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائلاً “مَن هو الخطيب كي يتواجد في تلك اللجنة؟ هذا ليس اتحاد محترم بل عزبة”.

ولدى مصر تاريخ طويل مع مقر الكاف، حيث نقل إلى القاهرة في عام 1959 من العاصمة السودانية الخرطوم، وبعدها انطلقت جميع مسابقات الكاف الحالية، وتطورت بطولة كأس أمم أفريقيا حتى وصلت إلى 24 فريقًا.

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وفي عام 2002 نُقل مقر الكاف من أحد أرقى أحياء وسط القاهرة “جاردن سيتي” إلى مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة القاهرة آنذاك، بعدما قضى المقر 43 عامًا بالقرب من النادي الأهلي بوسط القاهرة.

ورفض محمود الخطيب الرد بنفس الأسلوب على مرتضى منصور خلال حفل تسلم درع الدوري المصري عن موسم 2019/2018، والذي أقيم أول أمس الخميس في فندق ماريوت بوسط القاهرة، قائلاً “تعرضنا للإساءة، ولكن النادي الأهلي لا يترك حقه أبدًا، بل يسعى لاستعادة حقوقه بما يتناسب معه ومع القانون واللوائح المنظمة”.

وأكمل الخطيب “لن ننزل لذلك المستوى، فهذا ليس من قيمة النادي الأهلي”.

“متمسكون بتفعيل القانون واللوائح بالاتحاد المصري واللجنة والأوليمبية وسنسعى لذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي والزمالك سيتواجها بعد 10 أيام في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2020/2019.

في سياق متصل، تسعى بعض الدول الأفريقية مثل المغرب لاستضافة مقر الكاف منذ مارس 2017، وحاول رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم “فوزي لقجع” إقناع رئيس الكاف الجديد “أحمد أحمد” بتلك الفكرة، وقام بإستضافته عدة مرات في المغرب بين عامي 2017 و2018.

لكن المغرب لم تنجح بعد في استغلال توتر العلاقة بين الكاف والحكومة المصرية، والذي كان قد بلغ ذروته عندما أحال النائب العام المصري رئيس الكاف السابق “عيسى حياتو” إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة الاحتكار والتحيز لشركة لاجاردير الفرنسية أمام شركة برزنتيشن المصرية.