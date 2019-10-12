رياضة | أبرزهم ميسي.. موعد انتهاء عقود لاعبي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم ميسي.. موعد انتهاء عقود لاعبي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية اليوم السبت، عن عقود لاعبي برشلونة الإسباني التي تقنربت من الانتهاء.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" التابعة لكتالونيا واعدت تقرير خاص عن عقود لاعبي برشلونة وموعد انتهائها الرسمي مع النادي.

ميسي وسواريز الأقرب للرحيل عن برشلونة

وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين الذين سوف ينتهي عقودهم خلال 4 أعوام مقبلة مع نادي برشلونة خلال 2021، 2022، 2023 و2024.

وتضمنت الاسماء ليونيل ميسي ولويس سواريز اللذان ينتهي عقديهما مع برشلونة في صيف عام 2021 المقبل.

وجاءت الأسماء وموعد انتهاء عقودهم مع برشلونة خلال الأعوام القادمة:

ينتهي في عام 2021:

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ليونيل ميسي - لويس سواريز - أرتورو فيدال - راكيتيتش.

ينتهي في عام 2022:

مارك تير شتيجن - جيرارد بيكيه - سيرجيو روبيرتو - نيلسون سيميديو - إلينا - عثمان ديمبيلي - إنسو فاتي - بيريز.

ينتهي في عام 2023:

نيتو، سيرجيو بوسكيتس - صامويل أومتيتي - لونجليه - واجيه وتوديبو.

ينتهي في عام 2024

جوردي ألبا - أرتور ميلو - أنطوان جريزمان - جونيور فيربو.