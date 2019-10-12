رياضة | ليس كهربا - الأهلي يرد على تعاقده مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس كهربا - الأهلي يرد على تعاقده مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة التعاقد مع محمود حسن "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد الأزمة الأخيرة مع ناديه.

وأوضح مصدر داخل القلعة الحمراء أن جنش حارس القلعة البيضاء خارج حسابات الأهلي، خاصة وأنهم يمتلكون أفضل حراس مرمى في مصر على حسب كلام المسئولين داخل الفريق.

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ودخل جنش في أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بعد التحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقدم تعاقده الذي لم يحصل عليه حتى الآن من مجلس الإدارة.

ورد أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالنادي عليه أيضا على تويتر، وأوضح أن جميع اللاعبين لم يحصلوا على مقدم تعاقدهم مع الفريق.

وذكر مرتضى منصور رئيس النادي بعد ذلك أن جنش سيعرض للبيع، قبل أن يعود في قراره وتُحل الأزمة بشكل ودي بين الطرفين.