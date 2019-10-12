رياضة | شبكة "Opta": هذا هو الموسم الأفضل لـ "صلاح" مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبكة "Opta": هذا هو الموسم الأفضل لـ "صلاح" مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إحصائية.. هذا هو أفضل موسم لصلاح مع ليفربول

قالت شبكة "opta" العالمية للإحصاء أن هذا الموسم هو أفضل انطلاقة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مع الفريق.

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وأضافت الشبكة أن هذه هي أقوى بداية لمحمد صلاح لموسم مع ليفربول منذ انضمامه للفريق، ففي الموسم المُنصرم ساهم بتسجيل 4 اهداف فقط خلال نفس الفترة وهي 10 مباريات.

‏بينما في أول موسم له ساهم بتسجيل 8 اهداف بعشر مباريات أما هذا الموسم ساهم محمد صلاح بتسجيل 9 أهداف مباشرة له بكل البطولات منذ إنطلاق الموسم مسجلاً 6 امام كل من نوريتش، ارسنال (هدفين) ونيوكاسل وريد بول سالزبورج (هدفين) و صنع 3 امام نوريتش، بيرنلي وتشيلسي.

ويستعد صلاح الأن للتعافي من الاصابة التي تعرض لها أمام ليستر خلال هذا الأسبوع لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".