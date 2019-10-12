رياضة | عقب إنجاز الشراع.. ارتفاع عدد المتأهلين لطوكيو 2020 إلى 30 لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب إنجاز الشراع.. ارتفاع عدد المتأهلين لطوكيو 2020 إلى 30 لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت خلود منسي، لاعبة المنتخب الوطني في الشراع، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية القادمة طوكيو 2020 باليابان.

وجاءت خلود في المركز الثاني في الترتيب العام لمنافسات البطولة الأفريقية للشراع والتي أقيمت في الجزائر، وتُوجت بالميدالية الفضية، اليوم السبت.

وضمن إتحاد الشراع على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك من خلال اللاعب علي بدوي.

Advertisements

وحصد بدوي الميدالية الفضية واحتل المركز الثاني في البطولة الأفريقية للشراع.

وبات عدد المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو، 30 لاعبًا ولاعبة من 11 لعبة.

وجاءت أسماء الاعبين المتأهلين:

هايدي عادل وشريف نظير في الخماسى الحديث، أحمد زاهر وعزمي محيلبة في الرماية، علي خلف الله في السباحة، ميار شريف ومحمد صفوت في التنس، محمد إبراهيم كيشو في المصارعة، مندي محجوب في الجمباز، سما فاروق وعلي حسن في الكاياك، بجانب منتخب مصر للسباحة التوقيعية، ومنتخب تنس الطاولة للرجال والسيدات، والزوجي المختلط للقوس والسهم، بالإضافة إلى بعض المقاعد في المنافسات الفردية.