رياضة | الزمالك يواجه الأهلي في دور الـ16 بكأس مصر لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه الأهلي في دور الـ16 بكأس مصر لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة للنساء، والرجال موسم 2019-2020، التي أقيمت اليوم، بمقر الإتحاد المصري للسلة، بإستاد القاهرة، عن وقوع الزمالك في مواجه أمام مصر للتأمين في مباراة قوية بدور ال16 من البطولة .

بينما أوقعت قرعة الرجال ، الاهلي والزمالك في مباراة قوية بدور ال16 من البطولة .

وفيما يلي مواجهات الرجال: الجزيرة vs سموحة الفائز من الجياد والطيران vs طلائع الجيش السكة الحديد vs مصر للتأمين م. زقازيق vs الاتحاد سبورتنج vs الاتصالات طنطا vs م. نصر Advertisements م.ش. سوهاج vs الفائز من الشمس وهيليوبوليس الزمالك vs الاهلي وسيتم تحديد موعد المباريات في وقت لاحق وفيما يلي مواجهات السيدات : مصر للتأمين vs الزمالك مدينة نصر vs الطيران الصيد vs اكتوبر الشمس vs الجزيرة يذكر ان فريق الاهلي وسموحة وسبورتنج وهيليوبوليس صعدوا مباشرة الي دور ال8 في انتظار الفائز من دور ال16 وسيتم تحديد موعد المباريات في وقتا لاحق .

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