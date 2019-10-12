رياضة | فوز البدرشين وتعادل الصيد وهزيمة الدخان بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البدرشين وتعادل الصيد وهزيمة الدخان بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل، لقاءات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، التي أسفرت عن مفاجات أبرزها سقوط الدخان فى عقر داره أمام فريق الاتصالات بهدف نظيف سجله ميشو عمارة في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

وفاز الصف على أبو النمرس بهدفين مقابل هدف وفاز البدرشين العائد للقسم الثالث على فريق جينيس بهدف سجله اللاعب أحمد حسن في الدقيقة 84.

ونجح جولدي في قلب موازين المباراة إثر فوزه على فريق حلوان العام فى عقر داره بثلاث أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بهدفين مقابل هدف.

كما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل الايجابي، حيث تعادل الصيد امام 6 أكتوبر بهدف لكلاً منهما افتتح الضيوف التسجيل عن طريق لاعبه ياسر القاضي وأدرك أصحاب الأرض التعادل عن اللاعب كريم عمرو (كيكو) الوافد الجديد من نادي الزمالك.

Advertisements

كما نجح المعادي في الخروج بنقطة من العياط اثر تعادله بهدف لكلاً الفريقين، ونجح القومي في التعادل مع بشتيل على ملعب الأخير بهدف لكلا الفريقين.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1) جولدي 3 نقاط

2) الصف 3 نقاط

3) الاتصالات 3 نقاط

4) البدرشين 3 نقاط

5) الصيد نقطة

6) أكتوبر نقطة

7) المعادي نقطة

8) العياط نقطة

9) بشتيل نقطة

10) القومي نقطة

11) حلوان العام بلا نقاط

12) أبو النمرس بلا نقاط

13) الدخان بلا نقاط

14) جينيس بلا نقاط