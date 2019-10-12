رياضة | راموس على موعد مع التاريخ

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سيكون الإسباني سيرجيو راموس، على موعد مع كتابة التاريخ، عندما يقود منتخب بلاده في مواجهة قوية أمام النرويج اليوم، وذلك في الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

ويتقاسم سيرجيو راموس قائمة أكثر من لعب بقميص المنتخب الإسباني بجانب إيكر كاسياس بـ167 مباراة ، ويأتي في المركز الثالث تشافي هرنانديز بـ133 مباراة .