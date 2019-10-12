رياضة | خيمينيز يفتح النار على الاتحاد: تجربة احترافي كانت سيئة ومعقدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيمينيز يفتح النار على الاتحاد: تجربة احترافي كانت سيئة ومعقدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث التشيلي لويس خيمينيز، عن فترة احترافه في الدوري السعودي رفقة نادي اتحاد جدة، بعدما انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تقرر إدارة النادي رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي قد قررت، في سبتمبر الماضي، إلغاء عقد خيمينيز، وذلك عقب الآداء السيئ الذي ظهر به المحترف التشيلي.

وقال خيمينيز في تصريحات لصحيفة "latercera" التشيلية: "خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة، كان الاتحاد خيارا جيدا بالنسبة لي، لأنه فريق كبير ويمكنه تحقيق الألقاب، لكنها كانت تجربة معقدة، تعرضت لمواقف لأول مرة تحدث لي، ولا يمكنني التحدث عن ذلك، لكنه كان وقتا صعبا وأنا نادم على قرار انتقالي للاتحاد".

وأضاف: "حينها لم أفكر مرتين في عرض الاتحاد، لأن العمل مع المدرب سييرا كان حلما بالنسبة لي وأمرا مذهلا".

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وتابع: "سييرا من أفضل المدربين الذين عملت معهم إلى جانب مورينيو وتشيزَاري برانديلي وروبرتو مانشيني".

يذكر أن خيمينيز "35 عاما" قد انضم لصفوف الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية في 2019 بطلب من المدرب التشيلي خوسيه سييرا.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بمثلهم.

