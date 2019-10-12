رياضة | فوز ميت الخولي وسقوط الكهرباء والبلدية والشهداء وتعادل النوبة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز ميت الخولي وسقوط الكهرباء والبلدية والشهداء وتعادل النوبة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم 7 مباريات لصالح المجموعة السابعة بالقسم الثالث والتي تضم أندية الاسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط

ولعب اليوم الأرض ضد أصحابها حيث خسرت كهرباء الاسماعيلية أمام بورتو بهدفين لهدف علي ملعب الكهرباء بعد أن كانت كهرباء الاسماعيلية متقدمة بهدف نظيف.

وفي اللقاء الثاني، حقق بورفؤاد الفوز علي أبو صوير بهدفين مقابل هدف علي ملعب أبو صوير.

وفي اللقاء الثالث خسر بلدية الاسماعيلية من سماد السويس علي ملعب بلدية الاسماعيلية بهدف نظيف.

وفي اللقاء الرابع فاز أبو شحاته علي الشهداء بملعب شهداء الاسماعيلية بهدفين مقابل هدف.

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وفي اللقاء الخامس، تلعب الأرض لاصحابها وفاز ميت الخولي علي دمياط بهدف نظيف علي ملعب ميت الخولي.

وفي لقاء رأس البر والنوبة علي ملعب النوبة إنتهى بالتعادل السلبي، وفي آخر اللقاءات تعادل غزل السويس مع غزل دمياط بدون أهداف، علي ملعب غزل السويس.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو السويس 3 نقاط

2- بورفؤاد 3 نقاط

3- ابو شحاته 3 نقاط

4- سماد السويس 3 نقاط

5- ميت الخولي 3 نقاط

6- رأس البر نقطة وحيدة

7- النوبة نقطة وحيدة

8- غزل السويس نقطة وحيدة

9- غزل دمياط نقطة وحيدة

10- كهرباء الإسماعيلية بلا نقاط

11- دمياط بلا نقاط

12- الشهداء بلا نقاط

13- ابو صوير بلا نقاط

14- بلدية الاسماعيلية بلا نقاط