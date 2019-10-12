رياضة | الاتحاد يهزم الحمام المطروحي بثنائية وديا

تغلب نادي الإتحاد السكندري علي نادي الحمام 1/2في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب الإتحادفي إطار إستعدادات الفريق المطروحي لدوري القسم الثاني.



أفتتح بناهيني الأهداف من متابعة جيدة لضربة الركنية محرزا أول الإهداف وأضاف بعدها إسلام راشد الهدف الثاني للإتحاد لينتهي الشوط الأول بتقدم الإتحاد بهدفين .

ومع بداية الشوط الثاني سيطر الحمام علي اللقاء منذ بداية الشوط حتي تمكن محمد شعبان من تقليص النتيجة بهدف لينتهي اللقاء بفوز الإتحاد 1/2.

مياراة اليوم تعتبر التجربة الرابعة عشر للفريق بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف، وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف، وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3، وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4، وخسر من سيراميكا 1/4، وخسر من إف سي مصر 1/2، وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3، وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1، وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر من الخلود السعودي 1/2، وفاز علي مطروح 1/4، وفاز علي نهضة العامرية 0/3، وفاز علي الإسكندرية للبترول 1/3.

ومنح الجهاز الفني تحت قيادة جهازة الفني أحمد فكري الصغير راحة يومين يعاود بعدها الفريق إستعدادتة لمباراة المنصورة الأسبوع القادم في بداية مبارياتة بدوري الدرجة الثانية.

وكان قد أعلن نادي الحمام رسميا قائمتة النهائية إستعدادا للموسم الجديد بعد تسجيلهم من قبل المدير الإداري للفريق أحمد عاشور رسميا قبل غلق فترة القيد اليوم والتي ضمت 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

