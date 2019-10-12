رياضة | فوز العامرية ومركز شباب كوم حماده وبدر وتعادل مياة البحيرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز العامرية ومركز شباب كوم حماده وبدر وتعادل مياة البحيرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت منذا قليل منافسات الجولة الإفتتاحية بدورى القسم الثالث، حيث شهدت مجموعة أندية بحري واسكندرية إثارة كبيرة، في جميع الملاعب.

وأسفرت نتائج المجموعة الحادية عشر عن فوز مركز شباب كوم حمادة الفوز علي حساب فريق رشيد بهدف مقابل لاشئ .

وإنتهت مباراة العبور وكفربولين بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما تعادل المعمورة ومياه البحيرة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفاز نهضة العامرية علي القباري بأربعة اهداف مقابل لاشئ، وحقق بدر الفوز علي غزل كفر الداور بهدف مقابل لاشئ.

وتعادل اسكندرية للبترول والترام بالتعادل السلبي بدون أهداف وانتهت مباراة نادي كوم حمادة وسبورتنج بالتعادل الإيجابي 1-1 وبنفس النتيجة إنتهت مباراة حوش عيسي وايتاي البارود .

نتائج مجموعة الـ 11 - الجولة الأولى

القباري 0 - نهضة العامرية 4

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المعمورة 2 - مياه البحيرة 2

العبور 0 - كفر بولين 0

حوش عيسي 1 - إيتاي البارود 1

نادي كوم حمادة1 - سبورتنج 1

مركز شباب كوم حمادة 1- رشيد 0

اسكندرية للبترول 0-الترام 0

بدر 1- كفر الداور 0