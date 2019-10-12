رياضة | التعادل الإيجابي يحسم موقعة بلطيم وسبورتنج كاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم موقعة بلطيم وسبورتنج كاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق سبورتنج كاسل بقيادة أيمن دربالة مع نظيره بلطيم الذي يقوده ماهر العش فنيا، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجولة الاولي في المجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث بنتيجة 1/1.

أفتتح محمد صلاح مهاجم سبورتنج كاسل أولي أهداف الفريق للموسم الجديد في الدقيقة 10، وشهدت الدقيقة 20 توقف اللعب لإصابة مصطفي رضا حارس مرمي سبورتنج كاسل بعد تدخل عنيف من قدم لاعب بلطيم في وجه اللاعب، والذي أدي الي نقله بسيارة الإسعاف لأقرب مشفي، وحصل جابر فرج الله علي انذار في الدقيقة 35، وانتهي الشوط الأول بتقدم سبورتنج بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني تم طرد احمد القرني مدرب حراس مرمي بلطيم، وحصل عفرتو لاعب نفس الفريق علي انذا في الدقيقة 22، ونجح متولي احمد في إحراز التعادل في الدقيقة 25، وشهد الشوط الثاني تألق قاسم لاعب بلطيم وعتلم حارس مرمي سبورتنج، وحصل محمد سعيد ' بلطيم ' علي انذار ثالث في الدقيقة 30، وضغط الفريقين في الأجزاء الاخيرة من المبارة ولكن بدون جدوي في تغير النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1/1.

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وبدأ بلطيم بتشكيل مكون من محمد ناصر حارس مرمي، ومحمود قاسم - هشام يسري، وحسام علي، وعبدالجواد، ومحمد جمال، وحاتم جمعة، وعبدالرحمن الشبكي، ومحمود ربيع، ومتولي احمد، وعماد خيري.

دكة البدلاء :- حسام فتحي - باسم العربي - طه سالم - سعيد وفا - اسلام جمعة - محمد السعيد - محمود ابو جبل - سعد مرسي.

أدار المباراة أحمد صالح حكم ساحة وعاونه محمود كثير ومحمد محي، وجاء محمد عقيلي مراقبا عن لجنة مسابقات.

