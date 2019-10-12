رياضة | الأهلي يقطع الطريق أمام النصر.. ويقترب من صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقطع الطريق أمام النصر.. ويقترب من صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة النادي الأهلي السعودي، إلى ضم نجم الفريق الأول للكرة بنادي الشباب، عبدالمجيد الصليهم، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشوية القادمة.

وأضاقت التقارير أن إدارة النادي الأهلي، قدمت عرضًا رسميًا إلى نادي الشباب لضم الصليهم، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت إدارة نادي النصر قد دخلت في مفاوضات مع نادي الشباب لضم الصليهم، قبل أن يأتي الأهلي ويقطع الطريق أمام النصر.

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يذكر أن عبدالمجيد الصليهم رفض عرض مقدم من إدارة ناديه، بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون ريال للموسم الواحد، مقابل تجديد عقده؛ والذي ينتهي في صيف 2020، في حين تبلغ تقدر قيمة اللاعب التسويقية 600 ألف يورو.

يذكر أن الصليهم "25 سنة"، انضم إلى الشباب في 2013، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في 118 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 آخرين

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين رصيده إلى 11 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.