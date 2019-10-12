شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لجماهير منتخب ألمانيا والان مع التفاصيل

كشف مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا عن مفاجأة سارة اليوم السبت لجماهير النادي والمنتخب.

مفاجأة نوير لجماهير منتخب ألمانيا

وقال تير شتيجن في تصريحات صحفية: "لا يوجد شيء لأعلنه، فأنا لائق وأقدم أدائ جيد لذلك أنا لا أفكر في إنهاء مسيرتي الدولية".

نوير يتحدث عن علاقته بتير شتيجن

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وتحدث مانويل نوير عن علاقته بصديقه في المنتخب تير شتيجن قائلا: "علاقتي مع تير شتيجن؟ أتمنى أن تكونوا قد راقبتمونا عن كثب، فالعلاقة رائعة بيننا".

وأضاف: "تير شتيجن لعب بشكل جيد أمام الأرجنتين، لدينا فريق جيد، بوجود بيرند لينو وكيفن تراب أيضًا، لا يوجد شيء آخر لأقوله، فلم يكن هناك نقاش عميق بيننا".

موعد مباراة منتخب إيطاليا القادمة

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره منتخب إستونيا غدا الأحد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.َ