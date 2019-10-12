شكرا لقرائتكم خبر عن قائد معجزة ليستر سيتي يعود للتدريب في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
تولى كلاوديو رانييري، المدير الفني المخضرم السابق لروما وإنتر ميلان ويوفنتوس، قيادة نادي سامبدوريا والعودة من جديد بالدوري الإيطالي، اليوم السبت.
حيث أعلن أن الموقع الرسمي لنادي سامبدوريا، أن رانييري وقع اليوم على عقد مع النادي حتى صيف عام 2021، خلفًا للمدرب السابق إيزيبيو دي فرانشيسكو.
وكان روما الإيطالي، آخر فريق تولى رانييري قيادة جهازه الفني، قبل أن يتعرض للإقالة سريعًا، بعد 12 مباراة فقط، بسبب سوء النتائج والأداء.
ويعد أبرز انجازات المدير الفني المخضرم، حصده لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، ويعول نادي سامبدوريا على المدرب الإيطالي في تحقيق معجزة مع الفريق تشبه معجزة ليستر.
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