باريس يقطع الطريق على برشلونة في صفقة نيمار

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السبت 12 أكتوبر 2019
أنس عبد الغني
يجهز مسؤولو باريس سان جيرمان لتأمين نفسه في استمرار نجم فريقه البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف المقبل وذلك مع رغبة اللاعب في الرحيل عن قلعة باريس.
وكشف موقع "Le10Sport" الفرنسي، على أن مسؤولي باريس يخططون نحو ، تمديد عقد نيمار لمدة موسمين، وبالتالي فإن ارتباط اللاعب البرازيلي بباريس سينتهي في صيف 2024 بدلًا من 2022.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن سان جيرمان عرض التجديد بالفعل على ممثلي نيمار، وهو ما يؤكد تغير النظرة إلى اللاعب البرازيلي في باريس.
وواجه نيمار يواجه هجومًا كبيرًا من جماهير النادي الباريسي، بسبب رغبته في الرحيل إلى برشلونة خلال الصيف الماضي.
ولكن تغير وضع اللاعب، بعد أن تألق في المباريات الأخيرة رفقة سان جيرمان وأحرز 4 أهداف في 5 مباريات.
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