شكرا لقرائتكم أسباب غضب طارق حامد بعد تويتة "زمن السكوت انتهي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر طارق حامد لاعب وسط الزمالك أزمة جديدة قبل مباراة القمة التي يستعد فيها فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري والمحدد لها يوم السبت المقبل.

طارق حامد على إدارة الزمالك من أجل تعديل عقده

ويضغط طارق حامد على إدارة الزمالك من أجل تعديل عقده وكذلك الحصول على مستحقاته القديمة والتي لم يحصل عليها منذ الموسم الماضي.

وحصل طارق حامد على وعد بتعديل عقده قبل بداية الموسم الحالي بعد رفض انتقاله للدوري السعودي ، ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولى وهو ما يحدث حتى الآن وأثار غضب اللاعبين.

طارق حامد : طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

كان طارق حامد قد كتب رسالة غامضة، خلال تواجده فى معسكر الفراعنة الحالى، استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، قائلا: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من احبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

الزمالك يستقر على تعديل عقد طارق حامد

يذكر أن مسئولو الزمالك استقروا على تعديل عقود طارق حامد بطريقة تختلف عن تعديل عقود باقى اللاعبين محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، حيث من المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعبين لإنهاء إجراءات تعديل العقود، خلال الفترة الحالية، وعقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا.

وتسبب معسكر الفراعنة في تأجيل ملف تعديل عقود اللاعبين بسبب انضمام طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لصفوف المنتخب لمواجهة بتسوانا وديا، وينوي مسئولي القلعة البيضاء تعديل عقد اللاعب ليصبح الأعلى أجرًا فى صفوف الفريق وذلك بعد أن ضحّى اللاعب بالعديد من العروض الخارجية المغرية التى عرضت عليه من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء، وفضّل الاستمرار فى ميت عقبة.

موقف طارق حامد لم يكن الوحيد بل سبقه إلى ذلك محمود عبد الرحيم جنش الذي اشتكى من تأخر صرف مستحقاته وكتبها عبر حسابه على تويتر، قبل أن تتدخل الإدارة لتهدئة اللاعب وحل أزمة مستحقاته المالية.

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واقعة شكوى اللاعبين على حساباتهم بمواقع السوشيال ميديا تعتبر الواقعة الثالثة بعدما سبقهما إلى ذلك محمود كهربا، الذي اشتكى من تأخر الإدارة في تعديل عقده ووضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى ، وهو ما تسبب في رحيل اللاعب عن الزمالك بدون موافقة مسئولي القلعة البيضاء والانتقال إلى أفيس البرتغالي.