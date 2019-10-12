شكرا لقرائتكم ناشئو الزمالك ينجحون فى الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح فريق ناشئين الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 على نظيرة الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد من الدراويش فى المباراة التى جمعتهم على استاد جامعة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003.
وأحرز هدف الزمالك في المباراة ماجد هاني ليقود بقيادة مديره الفني سامح إسماعيل على نظيره الاسماعيلي ليقود الفريق للفوز باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإسماعيليه بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين .
ويتصدر نادي إنبي جدول مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، وذلك بعدما حصد ناشئو الفريق البترولي 12 نقطة محققين العلامة الكاملة في أربع جولات أقيمت بهذه البطولة.
فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد ثلاث انتصارات وتعادل، أما المركز الثالث فجاء فيه نادي وادي دجلة برصيد تسع نقاط، وفي المركز الرابع جاء نادي الزمالك برصيد 7 نقاط.
كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على الجونة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على أسوان بعد انسحاب الأخير من المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشئو الزمالك ينجحون فى الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.