شكرا لقرائتكم ميتشو يقرر إلقاء محاضرة فنية للاعبى الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشرح ميتشو ، بعض الأمور الفنية للاعبين كذلك بعض الأمور التكتيكية الأخرى، تمهيدا لتنفيذها بمران اليوم، لاسيما وأن الخواجة الصربى سيعرض بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى المواجهات الماضية، وخاصة مباراة كأس السوبر أمام الأهلى والتى انتهت بفوز الأخير باللقب بنتيجة 3/2.
ويعود فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة، وصعد ميتشو 11 لاعب من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.
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